A Milano l'evento (gratis) per l'uscita di 'House of the dragon'

Milano è pronta a trasformarsi in Westeros per una notte. Di cosa stiamo parlando? In occasione dell'imminente uscita del secondo capitolo di 'House of the dragon', la serie tv sequel di 'Game of thrones', il Castello Sforzesco diventerà teatro di un party con gioco di ruolo e con tanto di proiezione dell'attesissima prima puntata della fiction in contemporanea con gli Stati Uniti. Ma andiamo con ordine.

Domenica 16 giugno, a partire dalle 22.30, sulla facciata del Castello Sforzesco svetteranno gli stendardi dei Neri e dei Verdi, le due fazioni interne alla già ben nota famiglia Targaryen che in questo capitolo della saga di George R.R. Martin sono in guerra per accaparrarsi il Trono di spade. Dj set, cosplayer, photo opportunity e giochi a squadre tra le attività organizzate per gli appassionati dei capitoli dello scrittore americano che ha conquistato il mondo intero con le sue storie fantasy.

Il programma

All'ingresso del Castello verrà chiesto a tutti i partecipanti di schierarsi nei Verdi, a supporto di Re Aegon II, o nei Neri, che sostengono la Regina Rhaenyra. Tutti riceveranno un passaporto, simbolo del lasciapassare per l'universo di Westeros e per tutte le attività all'interno. Il party inizierà con il Dj set di Alex Farolfi di Radio Deejay. Sul palco salirà il giornalista Mattia Carzaniga che accompagnerà i fan verso il momento tanto atteso: quiz e curiosità. Parallelamente i partecipanti potranno prendere parte ai giochi a squadre dedicati ai Sette Regni. Alle 3 del mattino inizierà la proiezione in diretta del primo episodio della nuova stagione.

La partecipazione è gratuita previa registrazione sul sito tuttidevonoscegliere.com. Chi si registra riceverà un Qr code da presentare all'ingresso. Attenzione, però: per l'evento è prevista una capienza limitata per cui i partecipanti potranno accedere fino a esaurimento posti.