Il centro antispreco alimentare della periferia milanese

Inaugurato venerdì 21 giugno un nuovo hub alimentare di quartiere in piazzale Selinunte (San Siro), che si aggiunge ai cinque già attivi in città (Gallaratese, Centro, Isola, Lambrate e Foody). È il primo avviato nel percorso di coprogettazione iniziato nel 2023 (ne seguiranno altri due) grazie al finanziamento riconosciuto al Comune di Milano dopo la vittoria della prima edizione dell'Earthshot Prize 2021. L'hub è gestito da Coopi, che opera in sinergia con il programma QUBi attivo in zona. Tra gli elementi innnovativi, l'integrazione della distribuzione alimentare su scala di Municipio.

"Siamo lieti di poter entrare a far parte dell’azione degli hub alimentari della città, con l’esperienza che abbiamo maturato in questi anni di conoscenza del territorio e dei bisogni che lo caratterizzano. L’apertura dell’hub consente l’avvio di un polo logistico con capacità distributiva in tutte le aree del Municipio 7, volto a facilitare la distribuzione delle spese alimentari in modo capillare a partire dal recupero delle eccedenze della Grande distribuzione e del Mercato Alimentare di Milano consentendo di diminuire così anche l’impatto ambientale dovuto al trasporto", ha detto Claudio Ceravolo, presidente di Coopi.

"Il sistema degli hub di quartiere contro lo spreco alimentare si è dimostrato attivatore di circuiti virtuosi di recupero e redistribuzione delle eccedenze e grazie all’importantissimo riconoscimento dell’Earthshot Prize 2021 ricevuto nel 2021, il Comune di Milano ha investito un ingente contributo economico per potenziare e rafforzare la rete degli hub", ha dichiarato Anna Scavuzzo, vice sindaca con delega alla food policy: "La città vede così oggi l’apertura del sesto hub alimentare in una zona non ancora coperta dall’iniziativa e che si aggiunge alle numerose progettualità che la interessano e che la rendono sempre più vivace e partecipata".

"Il Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico partecipa con grande entusiasmo alle nuove sfide e innovazioni che il progetto degli hub di Quartiere si prefigge - ha aggiunto Alessandro Perego, professore di Logistics Management e Pro Rettore per lo Sviluppo sostenibile e impatto del Politecnico di Milano -. Con il Comune di Milano e tutti i partner coinvolti, stiamo portando avanti un’attività di ricerca, monitoraggio e supporto metodologico che accompagnerà la rete di attori lungo tutta la durata delle progettualità in corso. Dunque, non solo raccolta dati e misurazione delle performance dei singoli hub, ma anche sostegno all’operatività e alla valorizzazione delle competenze".