A Milano apre un centro dove i rifugiati possono trovare lavoro

Si chiama Hub lavoro rifugiati ed è il centro dove profughe e profughi di guerra potranno iniziare un percorso di reinserimento lavorativo. Giovedì 10 maggio verrà inaugurato in via Strozzi 11, sede del Centro per l'impiego.

L'hub

L'’iniziativa, promossa dalla Città metropolitana di Milano e da Afolmet, in collaborazione con la Prefettura di Milano, ha l'obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo dei numerosi rifugiati ospiti nell’area metropolitana, in un’ottica di integrazione ed inclusione sociale. L’accesso sarà su appuntamento nella giornata di giovedì dalle 9 alle 13 (02/77406824 – s.franceschini@afolmet.it).



Afol Metropolitana, riferimento pubblico in tema di lavoro, orientamento e formazione, proporrà ai rifugiati percorsi di formazione, integrando il

percorso di accoglienza dei profughi con opportunità occupazionali e formative, aspetti cruciali per garantirsi un indispensabile mezzo di indipendenza economica e porre le basi per una ripartenza, in attesa che la situazione si stabilizzi.

Il progetto si avvale anche della collaborazione di numerosi enti accreditati alla formazione: Afolmet Divisione Formazione, CFP Unione Artigiani, Immaginazione e lavoro, Poliestetico di Milano, Scuola Cova, Scuola di Arte Muraria, Seam di Magenta, che hanno messo a disposizione laboratori e corsi di diversa durata, livello e ambito disciplinare, ai quali possono essere indirizzate le persone che si rivolgeranno all'Hub lavoro Rifugiati. Altri enti potranno aggiungersi man mano che il progetto si sviluppa.

“La città metropolitana di Milano ha fin da subito preso parte con convinzione al progetto di accoglienza avviato dalla prefettura di Milano, offrendo la sua disponibilità a coordinare e supportare le diverse iniziative avviate sul territorio di sua competenza – evidenzia la vicesindaca Anna Scavuzzo –. Adesso s’inaugura un altro fondamentale tassello di questo percorso, che vede Afolmet parte attiva nel favorire l’integrazione e l’inclusione di chi, fuggendo dalla guerra, ha trovato accoglienza nel nostro territorio e desidera ora trovare un’occupazione”.

I servizi offerti

L’Hub lavoro Rifugiati accompagnerà i rifugiati ucraini lungo tutta la filiera di servizi che Afolmet è in grado di erogare per favorirne l’inserimento lavorativo. Il servizio si avvarrà dell’esperienza di operatrici ed operatori di politiche attive del lavoro, esperti nella gestione di percorsi migratori e del supporto di mediatrici linguistico culturali al fine di strutturare un percorso articolato. Si comincia con un colloquio di accoglienza, un bilancio di competenze, un colloquio di orientamento per l’individuazione di eventuali esigenze formative integrative, l’accompagnamento alla ricerca attiva del lavoro, con la predisposizione di strumenti di autocandidatura, il supporto per colloqui di selezione, informazioni sui contratti, sulle regole e sugli incentivi all’occupazione, l’attività di incrocio domanda/offerta di lavoro e la consultazione delle offerte di lavoro col supporto alla candidatura.



Durante l’impegno delle donne con figli minori nei colloqui, laboratori e iniziative formative è previsto il servizio di baby sitting e baby parking e un servizio educativo per ragazzi e ragazze dai 10 ai 15 anni. L’operatore di sportello sarà inoltre grado di orientare la persona ad accedere a strumenti e servizi

messi a disposizione da enti pubblici e privati volti al sostegno delle persone profughe di guerra. In particolare, per i ragazzi e le ragazze più grandi si progetta di garantire un servizio di orientamento alle opportunità offerte dal sistema Ie Fp (istruzione e formazione professionale) e agli altri servizi del territorio (sportivi, ricreativi, associativi). È anche possibile prevedere l’inserimento di ragazzi e ragazze nei laboratori professionali che Afolmet gestisce nell’ambito dei propri servizi formativi. Il raccordo con il progetto di assistenza avviato da Assolavoro (associazione di categoria delle Agenzie private per il Lavoro) potrà servire ad incrementare l’efficacia dell’azione.