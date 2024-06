A Milano verrà costruito un maxi hub logistico per le consegne

Stanno per partire i lavori sui capannoni dell’ex Innocenti, la vecchia fabbrica di via Rubattino in cui venivano assemblate le Lambrette. La giunta di palazzo Marino attraverso una delibera ha approvato l’intervento edilizio che, tra le altre cose, prevede la costruzione di un hub logistico pensato per le consegne dell’ultimo miglio. Si tratta di un magazzino predisposto per l’utilizzo di mezzi elettrici.

L’intervento verrà realizzato insiste su un’area complessiva di circa 110mila metri quadri vicino a quella su cui sorgerà il cantiere della Magnifica Fabbrica. Più nel dettaglio verrà realizzato un edificio di circa 18mila metri quadri su un unico piano con una parte di mezzanino per uffici. “Molta attenzione è stata data al suo inserimento nel lotto dal punto di vista paesaggistico e alla sua sostenibilità ambientale: sarà alimentato in buona parte con fonti rinnovabili - copertura del corpo centrale predisposta per l’installazione di pannelli fotovoltaici - provvisto di tetti verdi, circondato da ampie zone alberate”, fanno sapere dal comune. Inoltre ci sarà un’area verde di circa 38mila metri quadri.

Il nuovo maxi magazzino, comunque, non dovrebbe appesantire la viabilità del quartiere, dato che da palazzo Marino hanno puntualizzato che “i flussi veicolari verranno indirizzati in modo da non interessare la viabilità locale e garantire le condizioni di fruibilità dell’intero quartiere, anche in considerazione della presenza di servizi scolastici”.

Sempre per quanto riguarda le strade verrà riqualificata via Rubattino. I cantieri riguarderanno la viabilità ciclabile e pedonale, ma anche al ripristino del verde esistente con la piantumazione di nuovi tigli. Infine sarà realizzata una nuova bretella ciclopedonale che dovrà collegare la stessa via Rubattino e via Caduti in Missione di Pace. Il valore stimato dei lavori è di oltre 4,2 milioni di euro, a scomputo degli oneri dovuti. Verrà riqualificata anche via Caduti di Marcinelle, per altri 1,5 milioni a carico della società.