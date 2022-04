La protezione civile avrà un nuovo hub a Milano, con la tenda dell'ex Palasharp

L'ex parcheggio 'Trenno' in via Novara ospiterà un grande hub polifunzionale della protezione civile per gestire le emergenze e il soccorso, ma anche per le esercitazioni, le prove tecniche dei mezzi e la formazione. L'hub sarà operativo entro l'estate, dopo avere acquisito il via libera della commissione paesaggistica.

Verrà utilizzata la tensostruttura oggi presente all'ex Palasharp di Lampugnano, già dotata di impianti di illuminazione e riscaldamento alimentati da generatori, nonché di servizi igienici mobili. Il trasferimento e il rimontaggio del tendone verrà fatto durante l'estate. In questo modo si libererà anche l'area dell'ex Palasharp per realizzare il futuro palazzetto delle olimpiadi invernali, che ospiterà l'hockey femminile e il parahockey.

In via Novara, oltre alla tensostruttura, saranno installati moduli abitativi emergenziali e uffici. Ma verranno anche piantumati diversi alberi. La comunità islamica di viale Jenner potrà continuare ad utilizzare la tensostruttura in via temporanea una volta che questa verrà trasferita in via Novara, per la preghiera del venerdì e durante il Ramadan.