L'hub che distribuisce cibo (gratis) a chi ne ha bisogno in centro a Milano

Gli obiettivi sono due: evitare di buttare cibo e darlo a chi ne ha bisogno. Per questo nella giornata di mercoledì 21 settembre è stato inaugurato un nuovo centro per la raccolta e lo stoccaggio delle eccedenze alimentari provenienti da supermercati e negozi di quartiere in via Santa Croce a Milano (zona Ticinese). Il nuovo hub, realizzato dal comune di Milano con alcune associazioni, si trova a fianco di Solidando, social market da anni impegnato nella lotta alla povertà alimentare.

Dopo Gallaratese, Isola e Lambrate, insieme all’Hub di Foody all’interno del mercato agroalimentare di Milano, con l’apertura dell’Hub del Centro si è aggiunto così un altro importante nodo alla rete messa a punto dal Comune di Milano per il contrasto allo spreco alimentare e il supporto alle azioni di aiuto alimentare attive in città, rete già premiata con l'Eartshot Prize 2021 e che sta facendo scuola a livello internazionale.

L'apertura dell'Hub del Centro è stata possibile grazie a un modello già sperimentato di partnership pubblico-privato. Nello specifico l'iniziativa è stata promossa dall'area Food Policy del Comune di Milano, Ibva, municipio 1, Fondazione Cariplo, Assolombarda e Politecnico di Milano con l’Osservatorio food sustainability. L’hub è stato realizzato grazie al contributo di Banca di credito cooperativo di Milano.

I numeri degli Hub di quartiere contro lo spreco alimentare

Sono in tutto quattro gli hub già attivi su tutto il territorio di Milano: l’Hub nel Municipio 4 presso Foody-il mercato agroalimentare di Milano, che rappresenta l’evoluzione dell’Hub ortofrutta, sviluppato durante il lockdown del 2020 e grazie al quale erano state distribuite 138 tonnellate di prodotti freschi in otto settimane di attività; l’hub del quartiere Isola (municipio 9); l’hub di Lambrate (municipio 3); l’hub del Gallaratese (municipio 8).

Il monitoraggio dei dati dell'iniziativa è realizzato grazie alla collaborazione con l'Osservatorio Food Sustainability del Politecnico di Milano e il supporto di Assolombarda sugli Hub di Isola, Lambrate e Gallaratese e con l'Università Statale di Milano per l'Hub Foody.

Nel 2021 i due hub già attivi di Isola e Lambrate hanno raccolto in tutto oltre 170 tonnellate di cibo per circa 340mila pasti equivalenti. Nel primo semestre del 2022 a questi due hub si sono aggiunti anche quelli del Gallaratese e di Foody, che hanno permesso di raggiungere nei soli primi sei mesi dell’anno quota 130 tonnellate per oltre 260mila pasti equivalenti.

In tutto sono oltre 3mila le famiglie raggiunte grazie all’attività degli hub di quartiere e alla collaborazione di una decina di insegne coinvolte per circa quasi una trentina di punti vendita.