Torna a vivere l'ex area Expo: inaugurato lo Human Technopole

Tre edifici, oltre 5mila metri quadrati di superficie, sequenziatori e macchinari di ultima generazione e 180 postazioni di lavoro per ricercatori: sono le caratteristiche principali dei primi laboratori sperimentali di Human Technopole, inaugurati venerdì 25 febbraio dal ministro dell’Università e della ricerca Maria Cristina Messa. Alla cerimonia di taglio del nastro hanno partecipato il presidente della Fondazione Human Technopole Marco Simoni e il direttore di Human Technopole Iain Mattaj, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, il sottosegretario per l'Economia e le finanze Federico Freni, l'assessore allo sviluppo economico della Regione Lombardia Guido Guidesi, la vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo e i direttori dei Centri di cui si compone l'Istituto di ricerca sulle scienze della vita.

I nuovi spazi, già in parte attivati nei mesi scorsi man mano che venivano completati, sono oggi operativi e rappresenteranno il cuore pulsante delle attività di ricerca dell’Istituto, ospitando gli oltre 100 tra ricercatori e personale di supporto di cui già dispone Human Technopole. Si tratta di professionisti di 20 nazionalità diverse, con un'età media di 35 anni. Il 60% del personale di ricerca arriva dall'estero: si tratta, infatti, sia di stranieri sia di italiani che per la maggior parte lavoreranno per la prima volta in un centro del loro paese d'origine.

"Nonostante la pandemia, il progetto dello Human Technopole non si è mai fermato - ha detto il presidente della Fondazione Human Technopole Marco Simoni -. Questi laboratori ospitano ora i primi esperimenti dei nostri scienziati, stranieri e italiani, che hanno scelto di venire a lavorare nel nostro istituto dopo importanti esperienze all'estero. Sono laboratori dotati di tecnologie di ultima generazione per la ricerca nelle scienze della vita che saranno fondamentali, insieme alle tante opportunità di formazione e di finanziamento, nell'attrarre e favorire il rientro di altri talenti. La sfida di Human Technopole e del suo ruolo nella ricerca italiana compie un nuovo passo avanti a servizio di tutto il Paese".

I laboratori: dove sono e cosa fanno

Collocati nell’area adiacente a Palazzo Italia e all’Albero della Vita, i tre edifici ospitano spazi di laboratorio dei centri di biologia strutturale, genomica e neurogenomica, oltre ai microscopi all’avanguardia della Facility di Crio-microscopia elettronica e i sequenziatori di ultima genrazione della Facility di Genomica. Nei laboratori si effettueranno studi di biologia molecolare, biochimica, biofisica, biologia cellulare, genetica e genomica, tutti accomunati dall'obiettivo di Human Technopole di promuovere e contribuire al miglioramento della salute e del benessere dei cittadini, con particolare attenzione al tema dell’invecchiamento. Human Technopole è il nuovo istituto di ricerca per le scienze della vita, situato nel cuore di MIND (Milano Innovation District). Il campus avrà 35.000 metri quadri di laboratori interdisciplinari, includendo tre edifici esistenti, tra cui Palazzo Italia, e uno di nuova costruzione. A pieno regime vi lavoreranno oltre 1.000 scienziati provenienti da tutto il mondo.