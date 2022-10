L'università dell'Humanitas è la "migliore new entry" nella classifica del Times 2023

E' milanese l'università che si classifica nella posizione più alta tra le new entry di un'importante classifica annuale sui migliori atenei del mondo, appena resa pubblica. Si tratta dell'Humanitas University di Milano. La classifica, 'Times Higher Education World University Rankings 2023', valuta le università ad alta intensità di ricerca secondo vari profili: insegnamento, ricerca, prospettive internazionali, citazioni e reddito del settore.

Per il 2023, sono state analizzate 1.799 università in 104 paesi. Per il settimo anno consecutivo, a svettare è Oxford, nel Regno Unito, mentre Harvard (Usa) rimane seconda e Cambridge (Regno Unito) raggiunge il terzo posto appaiata a Stanford (Usa). Le prime undici posizioni sono appannaggio di Usa e Regno Unito, mentre la 12esima università è l'Eth di Zurigo (Svizzera).

L'Humanitas University, migliore new entry in classifica per il 2023, è collocata tra il 201esimo e il 250esimo posto (dopo il 200esimo non sono indicate posizioni puntuali). Si tratta anche dell'ateneo migliore di Milano. E' preceduta da Bologna (161esima) e dalla Normale di Pisa (183esima). Sempre tra il 201esimo e il 250esimo posto troviamo la Vita e Salute di Milano, mentre Statale, Bicocca e Politecnico sono tra il 301esimo e il 350esimo posto, preceduti dall'ateneo di Pavia tra il 251esimo e il 300esimo posto.