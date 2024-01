Husky infila il muso nel muro e resta incastrata: salvata dai pompieri

È rimasta incastrata col muso all'interno di una griglia di ventilazione e per salvarla sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. È successo in un appartamento di via Sant'Adele a Corsico nella mattinata di lunedì 8 gennaio; protagonista del fatto (suo malgrado) Trishi, husky siberiano di 3 anni.

Tutto è successo quando l'animale, sfuggendo al controllo dei proprietari, è corso a infilare la testa nella griglia. Dopo un primo tentativo andato a vuoto, sono scattati immediatamente soccorsi con l'arrivo di una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di via Darwin. Con molta attenzione i soccorritori hanno allargato il foro fino a liberare la testa dell'animale.

L'operazione è terminata poco dopo, l'animale non ha riportato traumi o ferite durante le operazioni. "Nel coacervo di interventi che affrontano quotidianamente, i vigili del fuoco mostrano sempre amore e cura anche verso gli animali", hanno fatto sapere dal comando provinciale di via Messina.