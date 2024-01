I nuovi "super tornelli" si possono beffare: come entrano i furbetti

Non sono così infallibili i nuovi "super tornelli" della metropolitana di Milano. Gli ingressi non possono essere saltati (sono alti due metri e trenta centimetri), ma ci si può accodare a un altro passeggero e intrufolarsi sulla banchina. Basta essere veloci e approfittare dei secondi di tempo prima che le porte si chiudano dietro a chi ha effettivamente obliterato il biglietto o l'abbonamento.

In questi giorni i video dell'impresa sono diventati virali sui social. "Guerra vinta perché i nuovi tornelli si possono passare anche i due", si legge in un video rilanciato dalla pagina Instagram Milanobelladadio, video in cui si vede un ragazzino accodarsi a una passeggera che oblitera regolarmente ed esce dalla metro con spavalderia.

a soluzione, secondo il sindacato Orsa, è intensificare i controlli. "Vanno bene i nuovi tornelli - spiegano in un comunicato - ma non basta. Urge rivedere il personale fermo ai numeri degli anni '60. Bisogna incrementare il personale di front-line in metropolitana con il doppio agente di stazione nelle stazioni complesse, i capolinea e quelle di interscambio ferroviario. Inoltre urge aumentare i servizi congiunti con la polizia di stato e la polizia locale".