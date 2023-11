I protoni per curare tumori: il nuovo centro a Milano

Lo Ieo (Istituto europeo di oncologia) di Milano è il primo Irccs italiano ad avere un proprio 'Proton Center', un centro di protonterapia per i tumori che curerà circa 800 persone all'anno. Una cura d'avanguardia che, secondo quanto spiegato da Roberto Orecchia, direttore scientifico dello Ieo, "permette di curare più tumori, compresi alcuni attualmente orfani di cura, e di curare meglio molti di quelli che oggi ricevono la radioterapia tradizionale. Offre infatti più possibilità di cura sia per i tumori sviluppati in organi critici o in sedi difficili da raggiungere, sia per quelli che non rispondono alla radioterapia convenzionale; comporta inoltre meno rischi di tumori indotti dai raggi, meno tossicità durante e dopo il trattamento".

Più di 200mila pazienti nel mondo sono già stati trattati con protoni. "Con l'apertura del Proton Center realizziamo la promessa che facciamo ogni giorno a chi varca la soglia del nostro istituto: se c'è una valida cura innovativa nel mondo, in Ieo è disponibile o presto lo sarà", ha detto ancora Orecchia. Nel mondo esistono un centinaio di centri di Protonterapia tra Giappone, Stati Uniti ed Europa, e in Italia ve ne sono tre: due centri a Pavia e Trento e un laboratorio dell'Infn a Catania, per melanomi oculari. Strutture che però erogano al massimo mille prestazioni all'anno, a fronte di una domanda che, su stime del Ministero della Salute, riguarda almeno 7mila malati.

"Ieo è nato e si è sviluppato per offrire speranza ai pazienti, eccellenza al Paese e visione alla ricerca scientifica", ha aggiunto Carlo Buora, vice presidente dello Ieo: "Questi tre pilastri sono la base del patto fra i soci che da trent'anni sostengono Ieo, rispettando la sua originaria finalità no-profit. Ieo Proton Center materializza questi tre valori e per questo è uno dei più importanti progetti nella storia dello Ieo". L'idea di un Proton Center è sorta nel 2017 ed è andata avanti, con scadenze rispettate nonostante la pandemia Covid e la crisi energetica.

800 pazienti all'anno

Per aprire il Proton Center, lo Ieo ha costruito una struttura appositamente per ospitare la macchina. "Questa idea progettuale, innovativa, potrà diventare un modello per altri centri che stanno sorgendo in Italia e in Europa", ha puntualizzato Mauro Melis, amministratore delegato dello Ieo: "A questo primato si affianca quello di essere il primo Proton Center integrato con un reparto di radioterapia in un Irccs oncologico".

Al Proton Center dello Ieo accederanno circa 800 nuovi pazienti ogni anno. Il Ministero della Salute, nel 2015, ha fatto rientrare la Protonterapia tra le cure salvavita. Poi, nel 2017, l'ha inserita nei Lea (Livelli essenziali di assistenza), individuando 10 patologie oncologiche per le quali è considerata appropriata. Infine, dal 1° gennaio 2024, la Protonterapia entra tra le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale può erogare in tutto il territorio.