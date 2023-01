La Lombardia fa un bando per produrre idrogeno in aree dismesse

Favorire la produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse: è l'obiettivo di una misura del Pnrr alla quale Regione Lombardia ha aderito attraverso una delibera approvata dalla giunta su proposta dell'assessore regionale all'ambiente Raffaele Cattaneo. "Una misura volta a promuovere l'uso locale di idrogeno verde nell'industria, nelle piccole medie imprese e nel trasporto locale", spiega l'assessore: "Per la nascita di distretti dedicati alla produzione di questo importante vettore energetico, secondo la ripartizione tra regioni e province autonome, a Regione Lombardia è stata assegnata la somma di 33,5 milioni di euro".

"La transizione energetica può compiersi grazie alla diversificazione delle fonti energetiche, in una prospettiva di neutralità tecnologica e a investimenti nella ricerca di tecnologie innovative", si legge in una nota della Regione, secondo cui l'idrogeno è "una delle forme di energia su cui puntare. È infatti l'unico vettore che consente di stoccare energia che, quando viene utilizzata, non produce emissioni".

Il prossimo passaggio sarà la pubblicazione del bando regionale per raccogliere le domande e i progetti, dal 30 gennaio al 20 febbraio. La scadenza è il 31 marzo 2023.