A Malpensa verrà costruito un impianto per la produzione di idrogeno

Nell'aeroporto di Milano Malpensa verrà realizzato un impianto di produzione e distribuzione di idrogeno. La commissione europea, infatti, ha approvato un progetto per mitigare l'impatto ambientale del settore aeronautico. Il progetto si chiama "hOListic Green Airport" (Olga) ed è stato lanciato lo scorso 1° ottobre con l’obiettivo "di sviluppare misure sostenibili innovative per ridurre le emissioni sia in pista che a terra, migliorando l’efficienza energetica, la qualità dell’aria, la biodiversità e la gestione dei rifiuti". A livello europeo l'operazione, secondo le stime, costerà circa 34 milioni di euro, 25 dei quali saranno concessi dalla Commissione per un periodo di 60 mesi.

Malpensa ma non solo, sono quattro gli aeroporto chiave del progetto: Parigi-Charles de Gaulle (Francia), Zagabria (Croazia) e Cluj (Romania). In totale, inoltre, il progetto Olga coinvolge 57 partner ed enti associati che "formano un consorzio diversificato che riunisce un livello molto alto di competenze, dai grandi e piccoli aeroporti, alle compagnie aeree, all'industria aeronautica, dalle autorità pubbliche, fino ai ricercatori e alle piccole e medie imprese attente alle prestazioni ambientali" si legge nella nota ufficiale di presentazione.

Il progetto italiano a Malpensa, supervisionato da Sea (società che gestisce le aviostazioni della Brughiera e di Linate), prevede la costruzione dell’infrastruttura per la produzione di idrogeno proprio nello scalo tra Milano e Varese e godrà di un contributo di circa 1,54 milioni di euro.

Il combustibile prodotto, entrando nel merito, verrà utilizzato per l’alimentazione dei mezzi aeroportuali (i bus e i mezzi che vengono utilizzati in pista) e per la connettività fuori dallo scalo.

"Olga ci spinge ad accelerare i nostri sforzi sulla sostenibilità ambientale - ha detto Armando Brunini, amministratore delegato di Sea -. Il nostro focus principale sarà la realizzazione di iniziative legate all'utilizzo dell'idrogeno sia per i veicoli aeroportuali che per la connettività. Inoltre svilupperemo modelli e soluzioni per la conservazione della biodiversità nelle aree circostanti l'aeroporto di Malpensa".