A Milano ci sarà un centro per curare i tumori con la protonterapia

Lo Ieo Proton Center aprirà le porte ai pazienti nel settembre 2023. Lo hanno annunciato l'amministratore delegato dell'Istituto europeo di Oncologia di Milano, Mauro Melis, e il direttore scientifico Roberto Orecchia, durante l'incontro internazionale organizzato dallo Ieo alla presenza, tra gli altri, anche della vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare Letizia Moratti.

"Ci abbiamo creduto già sei anni fa - ha spiegato Melis - e oggi possiamo confermare con soddisfazione che lo porteremo a termine nei tempi previsti all'inizio dei lavori, malgrado l'epidemia covid-19, la crisi energetica e la situazione economica generale". Ieo "sarà il primo Irccs a dotarsi di un proprio centro protoni - ha aggiunto - che sarà all'avanguardia tecnologica e con un alto profilo tecnologico".

I risultati "ottenuti su oltre 200.000 pazienti trattati con protoni nel mondo - ha continuato Orecchia - dimostrano ampiamente il valore terapeutico della protonterapia". Inoltre "le sue potenzialità sono ancora inespresse" e quindi "si aprono scenari di ricerca inediti, a cui il Proton Center Ieo contribuirà anche grazie al suo collegamento con l'ospedale".

Si tratta del terzo centro di questo tipo "dopo Pavia e Trento - ha sottolineato Moratti - un modello molto innovativo destinato soprattutto ai tumori radioresistenti situati vicino a organi critici che evita sovradosaggi ed è alle frontiere dell'innovazione".

La protonterapia

In Italia i malati candidabili a protonterapia si valutano fra i 7.000 e i 10.000, una domanda che gli attuali centri italiani non riescono a soddisfare, costringendo i malati ad andare all’estero alla ricerca di una speranza, o a rinunciare alla cura. Ieo Proton Center nasce dunque in primo luogo per rispondere a un bisogno urgente del Paese, riconosciuto dal Ministero della Salute, che ha recentemente inserito la protonterapia nei Livelli Essenziali di Assistenza.