Il nipote di Berlusconi ha aperto un negozio a Milano in cui "fabbrica" avatar di chiunque

Tecnicamente si chiama "avatar factory". Nella pratica è una vera e propria fabbrica di avatar, delle rappresentazioni digitali del corpo umano, in cui chiunque lo vorrà potrà creare la "copia 3d" di se stesso. La firma sul progetto è di Billy Berlusconi, figlio di Paolo e nipote di Silvio, che ha aperto in via Negri a Milano il suo primo showroom meneghino "Igoodi".

Il principale obiettivo dell'azienda - spiegano loro stessi in un comunicato - è "creare una piattaforma tecnologica in grado di scansione il corpo umano e generare una perfetta copia virtuale e fotorealistica della persona fisica". Fino ad oggi, con una crescita importante, Igoodi è riuscita a realizzare "oltre 2.000 scansioni fisiche effettuate tra showroom e laboratorio e la prima sfilata al mondo fatta interamente di avatar di persone reali".

Da adesso, quindi, anche i milanesi potranno creare il proprio avatar. Ma come può essere utilizzato. Il corpo digitale, chiariscono dalla società, porta con sé misure, taglie, indici di massa corporea e massa grassa e per questo è perfetto per ordinare abiti senza misurarli - come accade con gli acquisti online -, per avere un consulto da un nutrizionista o per ottenere programmi atletici personalizzati.

"Può contribuire sensibilmente all’abbattimento degli sprechi ambientali, sia nel ridurre i resi dello shopping online sia nell’abbattere costi e consumi della produzione industriale della moda – ha spiegato Billy Berlusconi, Ceo di Igoodi –. Il passo successivo a questa prima fase, ciò che abbiamo fatto negli ultimi mesi, è stato quello di potenziare i nostri avatar integrandoli con una vera e propria 'Body Identity': un dataset che comprende tutte le esatte misure fisiche della persona e una tabella taglie corrispondente, gli indici di massa corporea, grassa e magra, e un’analisi della propria bodyshape con consigli di abbigliamento per valorizzarla".

"Grazie a tutto questo oggi la nostra company è l’unica sul mercato in grado di offrire a chiunque lo desideri il proprio 'Smart Body': un corpo virtuale tridimensionale, fotogrammetrico e contenente tutte le informazioni che caratterizzano e identificano il corpo reale”, ha rimarcato Berlusconi.

"Grazie allo 'Smart Body' è possibile scegliere il capo giusto online senza il fastidio dei resi, ottenere un abito su misura senza recarsi da un sarto e accedere a consulenze dietologiche o a programmi di fitness semplicemente condividendolo con il proprio trainer. Un vero e proprio 'avatar augmentato' dunque che, oltre a rappresentare in 3D le persone nel mondo digitale, aggiunge la libertà di poter accedere a beni e servizi online anche in assenza del corpo fisico", concludono da Igoodi.