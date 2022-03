'Il bacio' di Hayez diventa 'L'abuso'

"L'abuso" una reinterpretazione de "Il Bacio" di Hayez di aleXsandro Palombo apparsa davanti al Museo Pinacoteca di Brera a Milano. Nonostante sia un momento storico in cui sempre più donne ricoprono ruoli di potere e l'emancipazione femminile continua ad andare avanti, la parità di genere è ancora molto lontana.

"Non c'è posto sicuro per le donne, dalle case alle piazze, viviamo in una società intrisa di machismo e violenza. Penso alla forza e al coraggio delle donne ucraine che cercano di sfuggire all'orrore della guerra e sul loro cammino troveranno non solo bombe e morte ma anche "violenza sessuale in tempo di guerra", ha detto Alexsandro Palombo.

"Nonostante sia un momento storico in cui sempre più donne occupano ruoli di potere e l’emancipazione femminile continua a farsi strada, l'uguaglianza di genere è una realtà ancora molto lontana. Non c’è più un luogo sicuro per le donne, dalle case alle piazze, viviamo in una società impregnata dal machismo e dalla violenza", ha concluso l'artista sulla sua pagine Facebook.