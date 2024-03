Il grande ritorno dei Club Dogo a Milano: ospiti e scaletta

“Abbiamo ispirato le nuove generazioni. È una vita sola e l’abbiamo vissuta appieno”. Prima data dei Club Dogo al Forum di Assago. Gente di ogni età ha riempito un palazzetto gremito per il grande ritorno del gruppo che ha fatto la storia del rap milanese. Generazioni a confronto perché i Club Dogo hanno iniziato a fare musica insieme all’inizio degli anni 2000, 22 anni di musica, e alla fine anche singolarmente non hanno mai smesso.

Nel primo appuntamento di questi dieci concerti gli ospiti non sono stati pochi: Giuliano Palma con cui hanno cantato ‘Pes’, Elodie per il brano del nuovo album e Vincenzo da via Anfossi perché ‘Puro Bogotà’ non poteva mancare.

“Se non ci fosse stato J-Ax i Club Dogo non sarebbero nati”, ha detto il trio ospitando sul palco un altro pezzo di storia del rap italiano con cui si sono esibiti sulle note di ‘Brucia ancora’. E prima di cantare la nuovissima “Nato per questo’, brano principe che ha fatto scalare le classifiche musicali all’album della reunion, i Club Dogo hanno precisato: “C’era solo un motivo perché dopo tutti questi anni siamo ancora qua. Perché siamo nati per questo”.

Sono altri nove i concerti in calendario al Forum di Assago tra marzo e aprile. Questa la scaletta della prima serata.