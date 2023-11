Il numero antiviolenza 1522 stampato sui sacchetti delle farmacie

Per il secondo anno, 1.200 farmacie delle province di Milano, Monza e Lodi daranno ai clienti sacchetti "antiviolenza" con il numero telefonico 1522 stampato. Il numero è quello da comporre per denunciare casi di abuso e stalking. Inoltre, sugli schermi degli esercizi che aderiranno e sui loro canali social verrà diffuso un video, realizzato con Soroptimist, per spiegare come riconoscere eventuali segnali d'allarme e di reazioni violente nelle persone. Sui sacchetti sarà stampato anche lo slogan "non accettare nessuna forma di violenza!".

"Le farmacie di comunità, con lo spirito di servizio che da sempre le contraddistingue, rappresentano un punto di riferimento indispensabile per donne, anziani e tutti i soggetti più fragili che qui trovano aiuto e ascolto. Proprio per questo anche oggi desideriamo sensibilizzare la popolazione su una tematica purtroppo così attuale", ha dichiarato Annarosa Racca, presidente di Federfarma Milano, Lodi e Monza.

"Per le farmacie l'obiettivo di questa iniziativa è fornire a tutti le indicazioni utili ad aiutare chi ne ha bisogno e amplificare il messaggio che le donne non debbano più accettare alcuna forma di violenza", ha aggiunto Cristina Vergottini, consigliera di Federfarma Milano, Lodi e Monza.