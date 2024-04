Il Politecnico di Milano è tra le migliori scuole al mondo

Il Politecnico di Milano è un'eccellenza universitaria a livello internazionale. A decretare il risultato i dati del QS World University Rankings by Subject 2023 che mettono l'ateneo al settimo posto nelle discipline di Design e Architettura e al 23esimo per Ingegneria. Si tratta di un primato assoluto in Italia. Più nello specifico, come conferma anche la rettrice Donatella Sciuto, il PoliMi si classifica tra le prime 25 facoltà al mondo in Data Science&AI.

Ottimi i risultati anche nelle altre discipline. Il Politecnico, infatti, si classifica al nono posto a livello mondiale in materie cruciali per lo sviluppo e l'innovazione di tecnologie che guidano il progresso industriale. Dodicesimo posto al mondo per l'Ingengneria Civile, sebbene il numero dei laureati in questo curriculum sia in calo. Un peccato se si pensa che la domanda da parte del mercato del lavoro è in crescita.

In ogni caso, i tassi di occupazione per i laureati del PoliMi raggiungono il 97% a un anno dal conseguimento del titolo. Progressi anche nelle discipline rispetto ai dati dello scorso anno: Fisica e Astronomia scalano la classifica di ben 22 posizioni, Architettura e Ambiente Costruito così come la Matematica di tre, Ingegneria e Chimica di sette.