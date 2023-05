Dossier Le proteste / Città Studi / Piazza Leonardo da Vinci

La studentessa che dorme in tenda davanti al Politecnico: "Affitti spaventosi, non so come fare"

La storia di Ilaria, che si è accampata davanti al PoliMi in protesta: "Impossibile fare la pendolare, 4 ore al giorno avanti e indietro, come facevo? Ho pensato di dormire in ufficio da mia madre"