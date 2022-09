A Milano problemi di connessione con Iliad

Malfunzionamenti e disservizi della connessione a Internet di Iliad in fibra. A segnalarlo numerosi milanesi che stanno lottando con questo problema da settimane.

"Le numerose chiamate al 177 non sortiscono effetto - ci scrive un lettore - e neanche il personale di Iliad sa quale sia il problema ed è in grado di definire i tempi di risoluzione. Nonostante vengano avviate le pratiche di rimborso, ancora non si conoscono le date, le modalità e l'ammontare dello stesso. Inutile dire che questo disservizio risulta particolarmente grave in una città come Milano dove spesso si lavora in smart".

"La linea fissa di Iliad su Milano non funziona almeno da 15 giorni per molti clienti compreso me - ci segnala un altro lettore -. L'assistenza Iliad al 177 fa orecchie da mercante rispondendo che è a conoscenza del problema ma che non sa quale sia. Molti utenti come me oramai hanno il dubbio che non stiano proprio intervenendo".

"Diversi utenti fibra Iliad - lamenta una terza persona - hanno la linea che non funziona da più di una settimana e alcuni anche da due. La cosa incredibile è che non danno alcuna spiegazione e l'impressione è che nessuno stia lavorando alla risoluzione del problema".