Il colosso Usa apre a Milano la sua unica sede italiana: Illumina sbarca a Mind

Nuovo arrivo a Mind, il distretto dell'innovazione che sorgerà nell'area che aveva ospitato l'Expo 2015 di Milano. Illumina, azienda americana specializzata nel sequenziamento genico, ha infatti deciso di stabilire sotto la Madonnina la sua prima e unica sede italiana, con una sede di circa mille metri quadrati.

"A partire approssimativamente dalla seconda metà del 2022 Illumina abiterà a Mind raggiungendo il gruppo delle aziende quali AstraZeneca, Esselunga, Bio4Dreams e Rold che presto popoleranno l’ecosistema di innovazione del Mind Village", hanno fatto sapere in una nota da Lendlease, il gruppo di real estate che ha curato l'operazione.

Illumina, che ha sede a San Diego ed è quotata al Nasdaq, stabilità a Milano "il proprio solution centre, centro dedicato alla ricerca sul genoma e alle applicazioni del sequenziamento genomico, contribuendo allo sviluppo di un polo trainante per l’innovazione sanitaria in Europa. Il centro di Mind - spiegano da Lendlease - andrà a rafforzare la rete dei solution center di Illumina presenti nell’area Emea. Inoltre, grazie alla partnership con lo Human Technopole, situato a Mind, Illumina affiancherà i ricercatori italiani e professionisti sanitari nello sviluppo di iniziative della medicina di precisione e nell’applicazione della genomica in tutte le sue potenzialità".

"Siamo orgogliosi di dare il benvenuto in Mind a Illumina - il commento di Andrea Ruckstuhl, director Emea di Lendlease - un partner prestigioso che darà un contributo essenziale all’accelerazione della ricerca diagnostica delle malattie e per lo sviluppo di nuove terapie. Ringraziamo tutti i partner di Mind, da Arexpo a Human Technopole, regione Lombardia e comune di Milano, che insieme hanno lavorato e posto le premesse per la realizzazione di questa partnership, che darà un grande valore aggiunto al progetto. Un leader internazionale che a Mind interpreta perfettamente la nostra visione di ecosistema dell’innovazione".

"Siamo entusiasti di questa partnership che porterà alla creazione del nostro solution centre a Milano - gli ha fatto eco Paula Dowdy, senior vice president e general manager di Illumina per Europa, Medio Oriente e Africa -. Il nuovo solution centre consoliderà i nostri rapporti con ospedali, cliniche, università ed aziende in tutta Italia e permetterà di collaborare ulteriormente per potenziare l’accesso dei pazienti a un servizio di diagnostica innovativa e di medicina avanzata, posizionando Mind come polo innovativo per la sanità in Europa. Ci attende un periodo entusiasmante".