La rettifica di immobiliare.it

Egregio Direttore,

Le scrivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 Legge n. 4 7 /1948 in nome e per conto di Immobiliare.it S.p.A. per rappresentare quanto segue.

La mia società Cliente, oramai da diverse settimane, è stata oggetto di ripetuti articoli ed approfondimenti giornalistici a firma del Suo pregiato collaboratore Sig. Alfredo Faieta, che, al di là della discutibilità dei toni e sgradevolezza di contenuti e degli accostamenti a persone (in primis Genovese) che non hanno nulla a che fare con Immobiliare.it, non si è voluto fare oggetto, e se ne aveva ben donde, di critica e rilievi non foss'altro che per rispetto di quel diritto di cronaca e di critica che lo scrivente e Immobiliare.it ben riconoscono ed accettano.

L'articolo apparso in data 1° dicembre u.s., già dal titolo "Milioni di euro a Cipro: Immobiliare. it nel mirino del fisco" non consente, tuttavia, di mantenere un simile contegno per la inveridicità ed il palese intento denigratorio che, purtroppo occorre constatare, caratterizza l'intero corpo dello stesso.

Immobiliare.it tiene, al riguardo, a precisare che non le consta vi sia alcun tipo di verifiche ed approfondimento da parte di qualsivoglia Organo Inquirente, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate, per cui è contravveniente al vero che Immobiliare.it sia "nel mirino del fisco", e che "l'Agenzia stia valutando l'aderenza alle nostre norme fiscali", né tantomeno che "vi siano risvolti penali viste le cifre in ballo".

E' solo il caso, in questa sede, di segnalare come in passato ogni tipo di verifica sulla Società mia assistita abbia evidenziato la totale trasparenza di operato, tanto che le suggestive ed inveritiere allusioni sensazionalistiche a condotte financo riciclatorie - allorché, al contrario, la società ha sempre proceduto a corrispondere al Fisco italiano, come rilevato dai bilanci, il dovuto ed ogni eventuale importo che è stato distribuito in forma di dividendo o riserve utili e che è stato naturalmente e regolarmente soggetto previamente a tassazione rischiano gratuitamente di gettare una sinistra, ed infondata, luce opaca sulla società, del tutto destituita di fondamento.

Non si può, pertanto, che concludere diffidando dal persistere in una simile massiva campagna denigratoria, che legittima più di una domanda su chi possa avere interesse a continuare a tenerla accesa, anticipando doverosamente che è ferma intenzione di Immobiliare.it tutelare la propria immagine e reputazione, nonché quella dei suoi soci e delle altre società facenti parte del gruppo, avanti ad ogni sede giudiziaria competente, riservandosi le oramai non più differibili iniziative risarcitorie conseguenti.

Distinti saluti

Avv. Federico Cecconi