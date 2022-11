I sindacati vincono in tribunale su Immobiliare.it: revocati i 48 trasferimenti

Vittoria in tribunale per i sindacati che stanno seguendo la dura vertenza dei 48 lavoratori di Immobiliare.it trasferiti a Roma a metà settembre. La vicenda è emersa con una serie di inchieste di Dossier di MilanoToday sui copiosi utili del gruppo. La decisione aziendale era giunta inattesa scatenando molte polemiche e una dura presa di posizione dei dipendenti finiti in questa lista, con tanto di scioperi e manifestazioni di protesta. Per altro, come ha verificato Dossier, la decisione dell'azienda arrivava nonostante i bilanci che consentivano a "Immo" nel 2020 di fare utili e staccare dividendi da decine di milioni di euro presso la società controllante lussemburghese. Una tendenza che si è addirittura consolidata nel corso del 2021, sempre come ha potuto constatare Dossier spulciando l'ultimo rendiconto finanziario depositato nelle scorse settimane.

Tra coloro che erano stati spostati c’erano quasi tutti gli iscritti al sindacato della sede milanese, come ha constatato anche il giudice nella sua sentenza, oltre che persone appartenenti a categorie protette. Per questo motivo le federazioni di settore appartenenti ai tre grandi sindacati Cgil, Cisl e Uil avevano citato qualche tempo fa la società per comportamento sindacale in parallelo ai ricorsi dei singoli lavoratori. E questa mattina il giudice Nicola Di Leo ha sciolto la riserva accertando l’“illegittimità” dei trasferimenti della cinquantina di lavoratori colpiti da questo provvedimento, ordinando alla società di revocarlo, a causa della mancanza di una evidente “buona fede” della società nella scelta dei dipendenti da spostare nella Capitale.

Il ragionamento del giudice è stato piuttosto lineare: mentre solo il 27% dei dipendenti milanesi di “Immo” era sindacalizzato nel momento dello spostamento, nella lista dei prescelti questa quota saliva al 94%. Uno scostamento tra le due percentuali ritenuto “totalmente anomalo” contro il quale la società non ha saputo costruire una motivazione valida. L’azienda ha infatti dichiarato di aver scelto quelle persone sulla base della competenza nel trattare i clienti del centro sud Italia, acquisita da fine 2020 sulla base di una riorganizzazione aziendale, ma senza fornire effettive prove che fosse effettivamente così. Al contrario i sindacati hanno portato prove che alcuni dipendenti trasferiti avrebbero in realtà lavorato per le regioni del nord ancora a fine 2021.

Nel frattempo, in ogni modo, una ventina di dipendenti hanno deciso di lasciare la società grazie a una buonuscita. Gli altri che hanno deciso di restare in azienda tornano a lavorare come prima ma resteranno in attesa di novità. Perché l’azienda potrebbe rifare un piano di spostamenti a Roma, ma dovrà farlo con criteri oggettivi e non discriminatori per evitare che si possano leggere come un licenziamento collettivo mascherato.

Dossier ha seguito tutta la vicenda con un’inchiesta esclusiva che, in parallelo con la questione sindacale, ha portato all’evidenza tutta la ragnatela di interessi del gruppo lussemburghese nel quale Immobiliare.it è inserita, puntando soprattutto sulle operazioni finanziarie degli ultimi due anni. Come ha svelato questa testata, gli azionisti della società hanno, infatti, alleggerito molto le casse di Immo spostando nel Granducato ben 85 milioni di euro tra il gennaio del 2021 e il luglio 2022. Soldi che poi sono finiti, in parte, in un'altra società controllata basata a Cipro.