L'impianto di biometano che sfrutta i rifiuti umidi

Inaugurato venerdì mattina un nuovo impianto di biometano a Marcallo con Casone (Milano), alla presenza di Attilio Fontana, governatore della Lombardia, e di Massimo Garavaglia, ministro del turismo. L'impianto sarà in grado di produrre biometano recuperando la frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti.

"La crisi attuale - ha sottolineato Fontana - ci impone scelte strategiche nel campo dell'energia. La politica e le istituzioni devono guardare con attenzione al tema dell'autosufficienza energetica. C'è necessità di aumentare le fonti alternative, sostenibili e pulite, per compiere la transizione energetica".

In Lombardia si ricicla più o meno il 90 per cento dei rifiuti: due terzi come materia, un terzo come combustibile per produrre energia. "Crediamo fermamente nella ricerca per le tecnologie legate alle fonti rinnovabili", ha concluso Fontana ricordando l'Hydrogen Valley con la linea ferroviaria a idrogeno in Valcamonica.

All'inaugurazione dell'impianto anche Marina Roma, sindaca di Marcallo, Vannia Gavia, sottosegretaria alla transizione ecologica, Ingmar Wilhelm, presidente di Agatos, e Alberto Bigi, vice presidente di Sorgenia.