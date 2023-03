Perché un imprenditore è stato bandito a vita dai voli Ryanair

Non potrà più volare con Ryanair Carlo Chiaravalloti, imprenditore 59enne di Buccinasco (Milano). Il motivo? Il titolare di due società di costruzioni è finito sulla black list della compagnai aerea dopo un lite con un assistente di volo.

Tutto è accaduto martedì 21 marzo a bordo del volo FR3412 che parte alle 11.20 Orio al Serio-Timisoara (Romania). L'uomo (che ha detto di soffrire di ipertensione e di assumere diuretici) ha avuto la necessità di utilizzare i servizi igienici poco prima dell'atterraggio, momento in cui i passeggeri devono restare al loro posto per ragioni di sicurezza. Da qui il battibecco con uno steward con toni anche coloriti.

All’aeroporto di Timisoara il passeggero ha trovato la polizia. "Pensavo - ha raccontato - che a bordo ci fosse un delinquente. Invece, erano lì per me, mi hanno chiesto i documenti e ho dovuto raccontare l’episodio della toilette. Poi mi hanno scortato fuori. Ho avvertito subito il mio legale romeno. Mi hanno provocato un danno d’immagine: su queste tratte viaggiano più o meno sempre le stesse persone. E infatti qualche giorno dopo ho incontrato il mio vicino di posto, che mi ha chiesto cosa fosse successo".

Una volta scattato il divieto di volare con Ryanair, gli è stato anche impedito il ritorno in Italia già prenotato per il giorno successivo. "Ho sbagliato a insultare lo steward. Non sono una persona volgare. Ho viaggiato centinaia di volte con loro e mai ho avuto comportamenti sopra le righe. Chiedevo solo un po’ di buonsenso, era in gioco la mia dignità". Secca la replica di Ryanair: "La sicurezza dei nostri passeggeri e dell'equipaggio è la priorità numero uno di Ryanair, pertanto non tolleriamo comportamenti potenzialmente pericolosi a bordo dei nostri aerei o nei confronti del nostro equipaggio"