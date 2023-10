Tre nuovi reparti per il Pini e l'ipotesi di diventare Irccs

Inaugurati i tre nuovi reparti dell’ospedale Pini-Cto: un nuovo inizio per la struttura sanitaria che secondo il presidente della regione Attilio Fontana potrebbe essere il primo passo per la trasformazione del presidio in Irccs (istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, ndr). “È una richiesta che stiamo portando avanti e speriamo si possa realizzare quanto prima”, ha detto Fontana.

La ristrutturazione dei 1.800 metri quadrati di superficie, avviata nel 2019 e interrotta a causa del Covid, è costata poco meno di tre milioni di euro finanziati dalla regione e dal ministero della salute. I posti letto per le degenze sono 47. Al quinto e sesto piano del monoblocco B sono stati rinnovati gli ambienti della degenza della Prima clinica ortopedica diretta dal professor Pietro Simone Randelli. Al quinto piano è presente la degenza della chirurgia dell’anca displasica diretta dal dottor Filippo Randelli. Al settimo, invece, è presente la clinica Santa Sofia.

“Siamo molto orgogliosi di inaugurare le aree di degenza a seguito di questa ristrutturazione che ha permesso di valorizzare la prossimità dell’Asst Pini-Cto al territorio milanese, scelta che traspare anche dalla grafica dei simboli architettonici della città, e soprattutto di aumentare la capacità ricettiva del Presidio Pini”, ha commentato durante l’inaugurazione la direttrice generale dell’Asst Paola Lattuada.