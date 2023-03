L'inaugurazione della nuova filiale di BCC Carate Brianza ad Abbiategrasso

Nella giornata di giovedì 23 febbraio è stata inaugurata la nuova filiale di BCC Carate Brianza ad Abbiategrasso.

Gli sportelli, collocati all’interno di un prestigioso palazzo storico nella centralissima Piazza Camillo Golgi, 7, sono operativi dalla fine di gennaio 2023.

L'inaugurazione

L’inaugurazione ha rappresentato un momento molto speciale, che segna simbolicamente (e conferma ufficialmente!) il rafforzamento della presenza del nostro Istituto sul territorio abbiatense.

Presenti all’evento il Presidente Ruggero Redaelli, il Direttore Generale di BCC Carate Brianza, Fabio Vergani, il Responsabile Area Mercato Remo Mariani e ovviamente il Direttore della nuova filiale, Ivan Ciliento.

Quest’ultimo ha commentato: “Teniamo particolarmente alle relazioni. Abbiamo già conosciuto molti imprenditori e istituzioni del territorio e sappiamo che questo tessuto sociale può essere molto ricettivo. Speriamo di fare bene per riuscire ad aiutarci reciprocamente, soprattutto in questo periodo storico caratterizzato dall’incertezza.”

“Oggi siamo qui per inaugurare la banca, ma anche per iniziare ad ascoltare le voci di chi già opera sul territorio,” gli ha fatto eco il Presidente Redaelli. “In questo momento storico c’è una tendenza alla desertificazione bancaria, dovuta al grande sviluppo tecnologico degli ultimi anni, noi però come BCC riteniamo che questo debba essere sempre coniugato col dialogo e i rapporti umani. La presenza fisica sul territorio è per noi amministratori la carta vincente e la cifra distintiva del credito cooperativo. Essere BCC oggi significa essere banca del territorio e per il territorio, operando in maniera circolare e inclusiva. Raccogliere i risparmi e reinvestirli sullo stesso territorio per finanziare le attività delle famiglie, delle associazioni e delle imprese. Anche i nostri utili verranno reinvestiti per sostenere le associazioni no profit e del terzo settore, attraverso i fondi beneficenza e mutualità. In questo modo il lavoro svolto dalla filiale creerà benefici non solo a favore dello sviluppo economico delle imprese, ma anche del miglioramento delle relazioni sociali della comunità.”

Le figure istituzionali presenti

L’evento ha inoltre visto la presenza di diverse figure istituzionali di spicco: il sindaco di Abbiategrasso, Francesco Cesare Nai, il Presidente di Confartigianato Milano e Brianza, Giovanni Barzaghi, e il presidente di Fondazione Comunitaria Ticino Olona, Salvatore Forte.

Il Primo Cittadino abbiatense ha voluto portare i suoi saluti in apertura: “L’attenzione al territorio alle imprese e al tessuto sociale di BCC Carate Brianza siamo sicuri che ci aiuterà a crescere e a sfruttare al meglio le opportunità che il nostro territorio può dare, anche per la sua posizione strategica, a due passi dalla metropoli di Milano. Posso dire con orgoglio che il tessuto economico di Abbiategrasso è sano, attivo con imprese che sanno stare sul mercato, questa nuova apertura ci aiuterà a sostenerle ulteriormente e a favorire l’insediamento di nuove attività produttive”.

Dopo di lui, la parola è passata al Presidente di Confartigianato Milano e Brianza Giovanni Barzaghi: “Conosciamo bene il mondo delle BCC, sappiamo che sono banche di territorio, attente alla micro-piccola-media impresa. Per questo siamo convinti che questa nuova filiale non possa che fare bene al nostro territorio. Le attività artigianali hanno bisogno di questo sostegno e di avere vicino realtà territoriali che le conoscano e le sostengano”.

Salvatore Forte, Presidente di Fondazione Comunitaria Ticino Olona, ha infine sottolineato l’operatività della sua fondazione in ben 53 comuni dell’area ovest di Milano, spiegando: “Per noi è importante promuovere la cultura, l’attenzione all’ambiente, e tutelare chi è più fragile. In questo sappiamo che troveremo un grande sostegno nella BCC Carate Brianza da sempre presente sul territorio, e attenta in particolar modo alle esigenze del mondo del terzo settore.”

Un’occasione decisamente istituzionale, quindi, ma anche molto attenta all’aspetto del supporto alla comunità locale. Un evento fondamentale per ufficializzare l’apertura del nuovo sportello, e a cui è seguito un gradevole aperitivo in compagnia di tutti i presenti.

Informazioni utili

BCC Carate Brianza ringrazia tutti i partecipanti all’inaugurazione, e coglie l’occasione per ricordare gli orari della filiale abbiatense: dalle 8.30 alle 13.30 per i servizi di consulenza e cassa e dalle 14.45 alle 15.45 per i soli servizi di consulenza.