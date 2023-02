Ecco i primi due magazzini del nuovo ortomercato di Milano

I numeri sono giganteschi perché dall'ortomercato di Milano passa tutta la frutta e la verdura del nord Italia. Ed entro il 2025 il distretto sarà completamente nuovo. Nella giornata di lunedì 6 febbraio sono stati inaugurati i primi due edifici: la piattaforma ortofrutta realizzata direttamente da Sogemi e la piattaforma alimentare realizzata da Prologis, player internazionale del settore logistico.

Con un totale di 27.404 metri quadrati di superficie costruita le due piattaforme impiegheranno a pieno regime 400 addetti e rivoluzioneranno i processi di movimentazione e stoccaggio della merce all'interno del mercato, sostituendo i vecchi edifici realizzati nel 1965 e l'attuale e obsoleta attività logistica. Gli spazi della nuova piattaforma ospiteranno gli operatori del mercato ortofrutticolo garantendo qualità e sicurezza alimentare nella conservazione e nel trattamento dei prodotti, sicurezza del lavoro ed efficienza nel commercio e nella movimentazione dei prodotti freschi.

Il tour del nuovo ortomercato

"Con queste prime due strutture vediamo concretizzarsi un lungo percorso di progettazione, cantierizzazione e costruzione iniziato nel 2019 e oggi in pieno svolgimento - ha detto Cesare Ferrero, presidente di Sogemi -. L'ampiezza dell'area interessata dall'intervento, la necessità di mantenere pienamente operative le strutture esistenti, le difficoltà pandemiche e macroeconomiche che hanno segnato questi ultimi anni, non hanno cambiato l'obiettivo iniziale di realizzare entro il 2025 uno tra i più moderni food hub europei, un'infrastruttura strategica per il futuro sostenibile della filiera agroalimentare locale e italiana".

Il progetto Foody

Il progetto prevede il rinnovamento integrale del mercato agroalimentare food 2025 e rappresenta uno dei pilastri della food policy del comune di Milano, con un investimento da oltre 300 milioni di euro e la più vasta area urbana attualmente cantierizzata per un totale di 700 mila mq di superficie fondiaria.