A Milano c'è una statua dedicata ai pedoni

Da mercoledì a Milano c'è una scultura che si chiama "Il Pedone". L'ha realizzata l'artista friulano Bruno Fael, profondamente legato a Milano, ed è stata collocata e inaugurata in piazza Vesuvio, zona Washington. Si tratta di un’opera in acciaio Corten ossidato di tre metri d’altezza, frutto della meditazione interiore dell’artista: un percorso creativo generato dalle sensazioni e dalle emozioni percepite da Fael passeggiando per le vie dei quartieri cittadini.

Con questa scultura Milano celebra l’artista nato a Sacile (Pordenone) nel 1935. Dal 1972 fino alla sua scomparsa, avvenuta il 26 ottobre 2015, Fael fu protagonista della vita artistica e culturale della città. Il suo studio di via Porpora divenne un punto di incontro per artisti, intellettuali e collezionisti. Attivo fino all’ultimo periodo della sua vita, fu protagonista anche dell’Expo 2015 esponendo in piazza Duomo al World Expo Commissioner Club il ciclo pittorico 'Nutrire il pianeta, energia per la vita', dedicato a tutte le nazioni e i popoli della terra.



L'opera "Il Pedone" è stata donata alla città dai familiari dell’artista. "Attraverso il mio modo di vivere quotidiano - ricordava Faes - costruisco in me le immagini derivate da sensazioni, in un determinato momento, in un determinato luogo”. All’inaugurazione hanno partecipato l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi e l’assessore alla casa e piano quartieri Pierfrancesco Maran. C'erano anche Silvia Fossati, presidente del Municipio 7, e Diana De Marchi, consigliera comunale e provinciale.