Torre dei Moro, agli inquilini la regione è pronta a proporre appartamenti

Una quarantina di famiglie della Torre dei Moro incendiatasi il 29 agosto incontrerà, mercoledì 26 gennaio, alcuni funzionari della regione per visionare appartamenti messi a disposizione dal Pirellone con un provvedimento ad hoc per chi si trova in situazioni di particolare difficoltà. Lo riferisce l'agenzia Dire.

E non è tutto: nelle ultime ore sarebbe emersa la possibilità che gli inquilini della torre usufruiscano di fondi ministerialil per le emergenze abitative, grazie anche al tavolo che ha visto dialogare tutti gli attori coinvolti, su iniziativa del sottosegretario al ministero dell'interno Ivan Scalfarotto: regione, comune, governo.

Il governo, insieme al comune di Milano, starebbe preparando un progetto in questa direzione. Alcune famiglie si trovano nell'impossibilità di ottenere una soluzione abitativa stabile perché non posseggono i requisiti per accedere alle case proposte dal comune.