Cosa si sta facendo per facilitare la vita ai condomini di Torre dei Moro

C'è stato un incontro, in videoconferenza, tra i condomini della torre di Via Antonini, andata distrutta nell'incendio del 29 agosto scorso, e diverse autorità. A presiedere l'assemblea c'era il sottosegretario all'interno Ivan Scalfarotto. Erano presenti il prefetto di Milano Renato Saccone, il prefetto Rosanna Rabuano (direttrice centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze), la Regione Lombardia rappresentata dal caposegreteria del presidente Fontana, Giulia Martinelli e dal direttore generale Casa e Housing Sociale, Giuseppe di Raimondo Metallo e il Comune dì Milano, oltre ai rappresentanti del condominio dì via Antonini.

L'incontro era stato concordato nella precedente riunione del 22 dicembre proprio per fare il punto sull'avanzamento dei vari dossier che interessano le famiglie coinvolte nel terribile incidente, alla presenza dei condomini e di tutti gli attori istituzionali interessati alla vicenda. Durante la riunione il Comune di Milano ha segnalato di aver completato la liquidazione di tutte le istanze di rimborso sin qui avanzate, la Regione Lombardia ha annunciato un incontro con le famiglie per allocare le unità immobiliari di social housing rese disponibili grazie alla delibera assunta il mese scorso e la Direzione centrale libertà civili e immigrazione del ministero dell'Interno ha rinnovato la propria disponibilità a finanziare alcuni interventi a sostegno delle famiglie sulla base di un progetto in via di finalizzazione da parte del Comune di Milano.

Si sta inoltre valutando la possibilità di intervenire per via parlamentare per assicurare una dilazione nel pagamento dell'Imu sulle unità immobiliari del grattacielo reso inagibile dall'incendio. "È importante continuare a mantenere un dialogo costante con i cittadini travolti dalla tragedia dell'incendio in Via Antonini. È per questo che oggi ho ribadito l'impegno di tutti i livelli di governo per risolvere le varie questioni concrete rimaste irrisolte. Ringrazio sinceramente tutti gli attori istituzionali, Regione, Prefettura e Comune di Milano che hanno partecipato e si stanno spendendo attivamente nella risoluzione delle varie problematiche che riesamineremo nella prossima riunione di follow up che terremo nella prima metà del mese di febbraio", ha dichiarato Scalfarotto.