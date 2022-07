Perché gli incentivi comunali per cambiare auto non hanno senso

Immagine repertorio

La Milano del futuro sarà una Milano senza auto parcheggiate in strada. Il motivo? Le macchine saranno a guida autonoma e quindi non ci sarà bisogno di tenerle immobili per gran parte del loro ciclo vitale; diventeranno una sorta di taxi senza conducente e chissà se i tassisti si scaglieranno contro questa innovazione. Sarà una Milano più ordinata, silenziosa e finalmente libera dal rombo dei motori termici. Quel giorno, comunque, non è domani né dopodomani. La Milano del futuro prossimo sarà sempre simile a sé stessa. Sì, ci sarà qualche pista ciclabile in più, qualche nuovo spazio verde, probabilmente verrà eliminata la sosta selvaggia dal boulevard di Corso Sempione, verranno cancellati i parcheggi di Corso Buenos Aires, ma non sarà mai equiparabile alle città dell'Europa del Nord. Milano non è Copenhagen, purtroppo.

La Milano del futuro prossimo (purtroppo) sarà sempre sommersa da automobili. Lo sa anche anche Palazzo Marino che martedì 12 luglio ha lanciato una campagna di incentivi (5 milioni di euro a disposizione) per convincere chi ha un'auto datata e inquinante a cambiarla. Uno vale uno, un po' come la logica grillina della prima ora. Inutile dire che è un ragionamento fallace (un po' come il logoro motto pentastellato): sostituire un'auto con un'altra non risolve il problema, lo sposta.

All'ombra della Madonnina una persona su due ha un'automobile, negli ultimi anni il dato sta lievemente diminuendo ma non ha subito una brusca battuta d'arresto (erano 504 su 1.000 nel 2017, 497 nel 2020). Il numero è inferiore rispetto a quello di altre grandi città italiane (nel 2020 Roma e Napoli si attestavano rispettivamente a quota 621 e 605), ma un confronto con città europee più evolute (Parigi, Berlino, Londra) relega la metropoli lombarda in fondo alla classifica (450 nella capitale francese, 350 a Berlino, 360 a Londra). Milano è la più brava d'Italia ma solo fino al confine, poi sono sonore scoppole.

È vero che non tutti possono spostarsi in bicicletta - un elettricista di Busto Garolfo non può oggettivamente entrare a Milano senza furgone, un'anziana di 80 anni non può spostarsi per la città in bici - ma finanziare con soldi pubblici il rinnovo di un parco auto cittadino (già sovradimensionato) è oggettivamente folle. Quei 5 milioni di euro avrebbero potuto essere utilizzati per incentivare i milanesi a sostituire la loro vecchia auto con una bicicletta elettrica (forse una cargo bike), avrebbero potuto essere utilizzati per "regalare" abbonamenti ai mezzi pubblici o al limite al car sharing.

Se la Milano del futuro sarà piena di macchine elettriche a guida autonoma (o forse "taxi volanti") quella di domani deve essere piena di biciclette, ma non solo. Servono le piste ciclabili (e il progetto Cambio va in questa direzione), servono mezzi pubblici operativi h24, servono treni per l'hinterland anche di notte, servono parcheggi di interscambio aperti a ogni ora del giorno. Non servono nuove automobili, altrimenti la "Milano in 15 minuti" tanto cara al sindaco Sala rischia di trasformarsi in un maxi ingorgo, forse ancora peggio di quello attuale.