Arrivano nuovi incentivi per cambiare l'auto

I nuovi incentivi locali per cambiare l'automobile dipenderanno dal reddito Isee e quindi saranno più accessibili per chi ha un reddito medio-basso. La novità è stata annunciata da Arianna Censi, assessora alla mobilità del comune di Milano, che ha parlato dei fondi comunali che andranno ad integrare quelli dello stato.

Mentre però i fondi statali sono stati stabiliti dal governo, quelli comunali ancora no: verranno approvati in giunta e in consiglio a breve, secondo le intenzioni dell'assessora. Impossibile al momento determinarne la quantità, così come la modalità concreta di applicazione. Probabilmente una parte dei fondi sarà vincolata a chi dimostra redditi non elevati attraverso lo strumento dell'Isee, l'unico - ha specificato Censi - a disposizione di Palazzo Marino. Intanto a ottobre 2022 scatteranno nuovi divieti per Area B e Area C. Per la prima, in particolare, saranno vietati i Diesel Euro 5, salvo se i proprietari installeranno una sorta di 'scatola nera': in questo caso potranno circolare per duemila chilometri all'anno.

Nel 2018-2019 il comune di Milano ha assegnato un milione di euro di incentivi per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale ai residenti privati, e più di cinque milioni alle imprese. Nel 2020 il bando è stato molto più elevato: cinque milioni alle imprese, otto milioni e mezzo ai residenti. Nel 2021, invece, sono stati stanziati tre milioni solo per i residenti (grazie al residuo rimasto sui fondi per le imprese dell'anno precedente).