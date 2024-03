Inchiesta urbanistica, Salvini: "Mi auguro che la procura abbia elementi assolutamente solidi"

“Mi auguro che se la magistratura si muove o per il Milan o per i palazzi a Milano, si muova con elementi assolutamente solidi. Perché altrimenti fanno il danno di Milano”. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini parlando con i giornalisti nella mattinata di lunedì 18 marzo , a margine del convegno "Guidare il cambiamento. Innovazione e sostenibilità per il trasporto pubblico locale nel XXI secolo", in corso all'Hotel Park Hyatt a Milano.

Salvini ha detto di non ha elementi per commentare l’inchiesta sui palazzi di Milano e del Milan: “Ho già le mie inchieste, sono imputato nei miei processi, quindi mi è difficile commentare i processi sull’urbanistica a Milano o sulle quote azionarie del Milan”. “Certo, da lettore, risulterebbe strano che due fondi che gestiscono miliardi di patrimoni pubblici e privati abbiano agito con superficialità, non comunicando o omettendo dichiarazioni. Ma ripeto, io ho già il mio processo, che mi è già più che sufficiente".

Il ministro ha detto che non ha intenzione di difendere nessuno: "non devo difendere la mia parte politica perché c’è la sinistra alla guida di Milano, quindi potrei far finta di niente e attaccare il sindaco, ma siccome da ministro ho interesse che l’Italia si sviluppi, mi sembra un cortocircuito pensare di abbattere due palazzi costruiti rispettando la norma e con dei cittadini che hanno pagato dei soldi per quelle abitazioni. Come ministro sono a disposizione - ha continuato Salvini - Ovviamente la magistratura farà il suo corso, ma il Comune di Milano per evitare problemi in futuro, e quando parlo di una pace edilizia soprattutto sulle difformità interne all’abitazione, faccia un’operazione verità”.