"In Lombardia incidenti sul lavoro al +40% rispetto a pre pandemia"

Il 40% in più di incidenti sul lavoro a gennaio 2022 rispetto a gennaio 2019. A dirlo le elaborazioni condotte dal dipartimento Salute sicurezza della Cisl Lombardia, sulla base degli ultimi dati Inail, che evidenziano anche un aumento del 74,8% rispetto a gennaio 2021.

“Come abbiamo già sottolineato, con la ripresa produttiva e dei servizi gli infortuni aumentano anche oltre le possibili stime del tempo di lavoro – sottolinea Pierluigi Rancati, segretario regionale Cisl Lombardia -. A gennaio 2022 gli incidenti sono stati 12.794 contro i 7.318 del 2021 e i 9.131 del 2019, quando ancora la pandemia non condizionava i ritmi delle attività produttive. Numeri che evidenziano una costante carenza di prevenzione, con un'insufficiente gestione dei rischi, per mancata formazione e modalità lavorative sempre poco attente alla salute e sicurezza”.

L’incremento 2022 rispetto al 2021 riguarda soprattutto le denunce di infortuni in occasione di lavoro (+ 5.291) rispetto a quelle di infortuni in itinere (+185). Per la prima volta tutti i macro-settori registrano un aumento delle denunce di infortunio rispetto a gennaio 2021. A preoccupare di più è l'aumento di infortuni rispetto al periodo pre-pandemico.

Il terziario, in particolare, nei due anni della pandemia aveva registrato molti meno incidenti, ma ora vede un aumento non soltanto rispetto a gennaio 2021, ma anche su gennaio 2019, con 3.229 casi registrati nel 2022. Gli infortuni, inoltre, risultano in aumento in tutte le province lombarde, fatta eccezione per Como e Sondrio. In crescita anche le denunce di infortunio per le lavoratrici: da 3.374 del gennaio 2021 salgono a 6.909 nel 2022.

A gennaio 2022 in Lombardia sono stati 7 gli incidenti sul lavoro mortali denunciati , contro i 5 di gennaio 2021. Dei 7 casi, 4 riguardano Milano (dove erano stati soltanto uno sia gennaio 2019 che a gennaio 2021). A diminuire, invece, le denunce di malattie professionali, 165 nel 2022 a fronte di 185 del gennaio 2021.