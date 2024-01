Non sapeva di essere incinta e partorisce al pronto soccorso

Si è recata in ospedale a Saronno accusando dolori addominali e incontinenza, ma era incinta (e non lo sapeva). Protagonista una donna di 40 anni, che il 22 gennaio si è presentata al pronto soccorso della città (come riferisce il giornale ilSaronno) con dolori all'addome e problemi di incontinenza. Durante le operazioni di polizia da parte di un operatore socio sanitario, il personale si è accorto che la donna stava per partorire.

Lei, però, ha negato di essere in gravidanza. Ma l'evidenza diceva il contrario. E, sebbene il punto nascite dell'ospedale sia chiuso, i sanitari hanno organizzato il parto perché non c'era tempo per trasferire la donna altrove. Così, un Oss e un anestesista hanno aiutato a far nascere il piccolo, che (per la cronaca) sta bene, così come sta bene la neo mamma, particolarmente emozionata anche perché non aveva idea che avrebbe partorito.