"Rafforzare il rapporto di fiducia": i carabinieri incontrano i comitati di Milano

Esserci. Esserci, tra la gente e al fianco dell agente. Lunedì mattina, nell'aula multimediale della caserma 'Montebello' di Milano, il generale di brigata Pierluigi Solazzo, comandante provinciale di Milano, ha incontrato i referenti di circa 50 comitati e associazioni di quartiere attivi nelle diverse aree della città di Milano.

L’evento, a cui hanno partecipato il comandante del gruppo carabinieri di Milano, il comandante del nucleo radiomobile, il capo centrale operativa, i comandanti delle compagnie Duomo, Porta Monforte e Porta Magenta, oltre che i 17 comandanti delle stazioni cittadine, "si pone l’obiettivo di alimentare i circuiti di ascolto e dialogo già in atto tra i referenti dei sodalizi e i responsabili delle articolazioni territoriali dell’Arma ai diversi livelli, in primo luogo in chiave di rassicurazione", hanno spiegato dall'Arma in una nota.

"Partendo da un esame congiunto delle principali criticità delle aree del territorio milanese, soprattutto con riferimento ai fenomeni che più di altri incidono negativamente sul sentimento di sicurezza dei residenti - dalla criminalità alla movida violenta, dallo spaccio al degrado urbano, dal disagio giovanile alle occupazioni abusive - l’incontro ha costituito l’occasione per fare un punto di situazione sulle iniziative in corso, condividere le modalità di segnalazione alle stazioni carabinieri delle situazioni di interesse, nonché individuare buone prassi di collaborazione, in un positivo confronto tra le diverse esperienze sul territorio", si legge ancora in un comunicato.

Obiettivo primario dell'appuntamento era "rafforzare il rapporto di fiducia tra la cittadinanza, le realtà del terzo settore e l’arma dei carabinieri, individuando nel dialogo e nel confronto strutturato il principale strumento per indirizzare al meglio il dispositivo di prevenzione e contrasto, in aderenza alle diverse problematiche del territorio".