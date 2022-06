La Triennale e il San Raffaele dialogano di filosofia

Saranno Roberto Mordacci e Marco Sammicheli a dialogare per il secondo incontro del ciclo 'Di futuri ignoti', presso la Triennale di Milano. Il primo è preside della facoltà di filosofia al San Raffaele, il secondo è curatore di Triennale Milano per design, moda e artigianato. Il tema: "Progettare futuri: lo spazio e le forme".

A partire dalla mostra "La tradizione del nuovo", che Sammicheli curerà nell'ambito della 23esima Triennale (luglio-dicembre), l'incontro evidenzierà le relazioni tra pensiero razionale, creatività e immaginazione del futuro, secondo un’accezione ampia del concetto di design: speculazione filosofica e design possono concorrere nella progettazione dello spazio e delle forme di vita umana del presente come dell’avvenire.

L'appuntamento è per martedì 28 giugno alle sei e mezza di pomeriggio. Il cliclo di dialoghi ha per protagonisti da un lato la Triennale, con la sua identità diversificata e molteplice, il cui valore e le cui attività si muovono tra storia e presente, progettazione e visionarietà, con una specifica attenzione alle questioni più urgenti e significative dell’attualità e alle prospettive future più feconde dell’abitare, del costruire, dell’immaginare. Dall’altro, la facoltà di filosofia dell’Università Vita-Salute San Raffaele che, con il corso di laurea magistrale in Teoria e Storia delle Arti e dell’Immagine, propone un percorso formativo inedito nel panorama universitario italiano, fondato sull’intreccio interdisciplinare della storia dell’arte, dell’architettura e delle arti performative con le conoscenze teoriche e gli strumenti critici della filosofia e dell’estetica.

L'appuntamento successivo sarà a settembre e riguarderà l'arte, la musica e la filosofia. Sarà ospite Massimo Donà, musicista jazz e professore di filosofia teoretica al San Raffaele.