La procura di Milano sta per aprire un'indagine sul caso Ferragni-Balocco

La procura di Milano sta per aprire un fascicolo sul caso della beneficenza riguardante Chiara Ferragni e il pandoro Balocco. Il procuratore Marcello Viola sta studiando l'esposto presentato dal Codacons e da Assourt (associazione degli utenti radiotelevisivi) in 104 procure d'Italia. Poi deciderà se aprire un fascicolo con o senza ipotesi di reato.

L'esposto del Codacons e di Assourt si focalizza sulla campagna promozionale del pandoro griffato Ferragni, asserendo che "tutti i messaggi veicolati al pubblico per presentare l'iniziativa benefica sono stati realizzati associando le vendite del pandoro al reperimento dei fondi utili alla donazione all'Ospedale Regina Margherita di Torino, pur nella consapevolezza che la donazione era stata fatta mesi prima dell'inizio delle vendite" del pandoro stesso.

La multa dell'Antitrust

L'Antitrust, intanto, ha già multato la Balocco e due società riconducibili a Chiara Ferragni per lo stesso motivo (pubblicità ingannevole). E, con un'indagine della giornalista Selvaggia Lucarelli, si è anche aperto un altro fronte, quello della beneficenza legata alle uova di Pasqua di Dolci Preziosi, sempre con l'immagine di Ferragni, per la quale martedì alcuni esponenti milanesi di Fratelli d'Italia hanno chiesto la revoca dell'Ambrogino d'Oro 2020, vinto con il marito Fedez dopo avere promosso una raccolta fondi per ampliare la terapia intensiva del San Raffaele durante la pandemia covid.