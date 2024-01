Cosa sta succedendo con i nuovi palazzi di Milano (su cui indaga la procura)

La "paura della firma". Lunedì mattina il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha detto la sua sulle ultimi indagini della procura di Milano su alcuni progetti sotto la Madonnina. Nel giro di un mese, infatti, i pm meneghini hanno messo nel mirino prima Torre Stresa di piazza Carbonari e poi il Park Towers di via Crescenzago, iscrivendo nel registro degli indagati anche alcuni manager di palazzo Marino.

"Oggettivamente io vedo la paura della firma, non è una categoria del pensiero ma è realtà: oggi i nostri dirigenti hanno paura di firmare e questo non va bene", ha ammesso il primo cittadino. "Questo corto circuito deve essere superato col dialogo e il dialogo deve essere fatto anche faccia a faccia", ha aggiunto. Secondo Sala "ognuno deve fare il suo ruolo, però a volte ho l'impressione che certe cose nascano dalla non conoscenza del ruolo e del lavoro dell'altro. Non chiediamo altro che spiegarci".

Nel caso di Park Towers, i tre edifici - alti 81, 59 e 10 metri, per 23, 16 e 3 piani, per un totale di 113 appartamenti - sono sorti al posto di due fabbricati industriali demoliti. Tuttavia, secondo la procura, prevedono indici di edificabilità molto superiori a quelli consentiti dal Pgt e soprattutto mancano alcuni documenti ritenuti imprescindibili. Capitolo Torre Stresa, anche nota come torre Milano. Il grattacielo di 24 piani e un altro edificio più basso erano stati realizzati abbattendo altri due edifici, qualificando l'intervento come ristrutturazione, mentre per la procura sarebbe stato corretto presentare pratiche di nuova costruzione, per via della radicale novità del risultato dello sviluppo rispetto a quanto esisteva in precedenza. In entrambi i casi risultano indagati alcuni dirigenti di palazzo Marino.