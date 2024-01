Ferie non pagate abbastanza: Trenord condannata a pagare gli arretrati ai macchinisti

Hanno diritto a ricevere le indennità comprese normalmente nel loro stipendio anche quando sono in ferie i macchinisti e i capitreno Trenord. Lo ha stabilito la Cassazione che ha obbligato l'azienda a versare le differenze retributive arretrate maturate e non versate.

I dipendenti dell'azienda, di proprietà di Trenitalia e Ferrovie Nord, si erano rivolti al tribunale facendo notare che durante le ferie alcuni dipendenti percepivano una paga inferiore rispetto a quella "normale". Questo perché l'azienda - sostenevano i macchinisti - non calcolava alcune voci come incentivo per attività di condotta, indennità di riserva e indennità di assenza dalla residenza. In breve, mancavano tra i 50 e gli 80 euro per ogni giorno di ferie goduto, secondo i conti del sindacato Orsa che ha sostenuto la battaglia. Cifre che se moltiplicate per i giorni di ferie (25 in un anno) diventavano decisamente importanti: tra 1.250 e 2mila euro. La stessa questione, inoltre, vale anche per i capitreno anche se le cifre sono inferiori: le indennità, infatti, variano tra i 30 e i 40 euro.

Queste somme andavano completamente perse fino al 2019 quando i sindacati, tranne l'Orsa, hanno firmato un accordo con Trenord che ha riconosciuto una indennità parziale (15 euro al giorno per macchinisti e 8 ai capitreno per gli anni pregressi; 20 e 10 euro per gli anni successivi). I macchinisti hanno portato il caso in tribunale vincendo in primo grado, in appello e in cassazione. La suprema corte, inoltre, per far scattare il risarcimento ha fatto propri alcuni pronunciamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea.