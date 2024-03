Perché Milano non primeggia nella classifica della qualità della vita legata al clima

La Lombardia 'perde' sul versante clima. A decretarlo il Sole 24 Ore nella sua classifica del miglior clima in Italia che incorona Bari. La classifica è stata realizzata con i dati forniti da 3B Meteo sul decennio 2013-2023, nell'ambito dell'indagine sulla qualità della vita. Bari, Imperia, Barletta, Catania e Pescara sono i primi cinque capoluoghi di provincia con il clima migliore. Ultimi cinque posti per Caserta, Cremona, Pavia, Alessandria e Belluno in coda. E Milano?

Il capoluogo meneghino ha raggiunto l'86esimo posto su 107. Il punteggio raggiunto è di 519,8 punti: per fare un paragone, la top player Bari ha ottenuto un punteggio di 768,3. Il vero problema è il sole, la cui grande assenza ha spinto Milano in basso alla classifica, soprattutto per quanto riguarda le ore di soleggiamento durante la giornata. Altro dato che ha inciso sul risultato negativo è l'assenza di brezza estiva, cioè i nodi medi giornalieri di vento in estate nel periodo 2011-2021.

Sebbene anche Bari abbia avuto un punteggio negativo sull'umidità relativa, cosa che senza stupore non manca a Milano, il capoluogo lombardo ha un'altra caratteristica che a questa classifica non piace: le raffiche di vento. Eventi atmosferici che in particolare negli ultimi anni e dopo la scorsa estate stanno diventando una caratteristica tipica del clima milanese. Chiudono il cerchio la nebbia e le giornate fredde.