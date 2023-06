Al Niguarda arriva l'infermiere che si prende cura dei parenti

Una persona che si prenda cura dei familiari dei pazienti e rassicuri questi ultimi al pronto soccorso. All'ospedale Niguarda di Milano nasce la 'caring nurse', l'infermiera che ha il compito di rispondere alle domande dei pazienti in attesa.

La decisione dell'ospedale di creare questa nuova figura arriva dalla constatazione che spesso le ore trascorse senza informazioni e senza “poter fare niente” sono per le famiglie motivo di frustrazione e, in alcuni casi, addirittura di rabbia e tensione che si possono poi scaricare contro il personale sanitario in servizio per curare. "Anche i pazienti - rifletto al Niguarda - possono vivere l’ansia dell’attesa, del non sapere perché l’infermiere non torna con il risultato dell’esame appena fatto o quanto tempo ci voglia per decidere se deve essere ricoverato oppure no. Manca insomma un filo diretto, una persona di riferimento a cui poter chiedere notizie, informarsi sul percorso di cura e sugli step successivi". Un riferimento che da alcune settimane al Niguarda c'è.



Il "caring nurse" è un infermiere specialistico dedicato esclusivamente all’accoglienza e alla comunicazione con i pazienti e i loro familiari. In altre strutture ospedaliere, la comunicazione e l’informazione ai parenti è affidata spesso a personale volontario o a personale amministrativo, non sanitario. Al Niguarda, invece, si è optato per un infermiere che conosca bene le dinamiche del pronto soccorso, i percorsi interni e i flussi clinici-assistenziali, e che per questo sia un punto di riferimento competente, affidabile e rassicurante per i familiari e i pazienti, presente tra sale d’attesa, triage e sale visita.

"Grazie all’esperienza sanitaria - precisano dall'ospedale a proposito di questa nuova figura - è in grado di comunicare in maniera puntale su tutti gli aspetti che riguardano il percorso assistenziale, sia clinici che organizzativi. Inoltre, si coordina con i volontari delle associazioni del terzo settore presenti in pronto soccorso e con i servizi socio-assistenziali per eventuali necessità in caso di persone particolarmente fragili o prive di un adeguato contesto familiare/relazionale". L'obiettivo è quello di sviluppare una comunicazione adeguata ed efficace, che possa far capire a pazienti e familiari ciò che accade, ma anche ridurre preoccupazioni, ansia e nervosismo. Il 'caring nurse' servirà anche a far diminuire le distrazioni e lo stress causati dalle continue interruzioni con le richieste di informazioni da parte dei parenti. Al Niguarda è stato introdotto da alcune settimane e al momento è operativo 7 giorni su 7, dalle 7 alle 21.