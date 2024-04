La Lombardia vuole salvare la sanità grazie a 'los enfermeros' argentini

Argentina e Paraguay. Arriveranno dal Sudamerica i circa 500 nuovi infermieri con i quali Regione Lombardia spera di far fronte alla cronica carenza di personale sanitario negli ospedali del suo territorio.

Dopo un viaggio in America Latina dell'assessore al Welfare, Guido Bertolaso, con l'obiettivo di farne arrivare entro la fine del 2024 tra i 400 e i 500 la notizia ha scatenato la reazione del sindacato di categoria, Nursing Up. Una "soluzione transitoria" per contrastare "la carenza di personale sanitario frutto di una cattiva programmazione" fatta negli anni secondo il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana intervenuto sul tema al 'Tgcom24Tour' dalla Torre PwC di City Life a Milano.

"In attesa di poter aumentare i numeri delle lauree in Medicina e Infermieristica, è necessario cercare di porre una diga" ha aggiunto Fontana, sottolineando che "ci sono scuole di formazione simili alle nostre in questi due Paesi" che hanno anche "una lingua simile alla nostra". Il sindacato degli infermieri, Nursing Up, critica i toni "poco comprensibili" e "trionfalistici" con cui Bertolaso ha annunciato il suo viaggio in Sudamerica.

E anche il Pd attacca il governatore Fontana per la scelta "paradossale". Secondo Antonio De Palma, presidente nazionale del Nursing Up, "è come pretendere di curare una polmonite grave con uno sciroppetto per la tosse, per poi meravigliarsi se il paziente alla fine muore". Gli infermieri italiani "sono indispensabili" ed è "inimmaginabile non pensare di ricostruire il nostro sistema sanitario senza valorizzare concretamente le forze che abbiamo in casa e senza mettere in atto un piano per ridonare appeal alla nostra professione e creare un indispensabile ricambio generazionale".

Anche secondo il capogruppo del Pd Pierfrancesco Majorino "anziché importare infermieri dall'estero bisogna frenarne la fuga". "Hanno ragione - afferma Majorino - le organizzazioni sindacali che hanno criticato aspramente la scelta di Bertolaso. Importare professionisti dall'estero è paradossale e non porta certo a risolvere i problemi della cronica mancanza di personale".