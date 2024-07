Milano imita Noto e ospita l'infiorata nelle via della moda: il video

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'arte dei Maestri infioratori di Noto arriva anche a Milano. Fino a domenica 7 luglio in via della Spiga si potranno ammirare le opere d'arte a tema 'Youmanity' fatte con i fiori. L'iniziativa si chiama "Semina. L'Infiorata di via della Spiga" e - per la precisione - si trova all'altezza del civico 26 all'angolo con via del Gesù.

'Youmanity' è un invito a riscoprire e celebrare la propria umanità, vivendo in modo autentico e consapevole nella società. Ogni 'disegno' rappresenta immagini evocative di valori condivisi dalla città di Milano: rispetto, autenticità, gratitudine, responsabilità, creatività, solidarietà e altruismo.

Cinquanta gli artisti infioratori che hanno lavorato alla realizzazione delle diverse opere. La manifestazione è promossa da Hines con la collaborazione dell’Associazione Amici di Via della Spiga, sotto il patrocinio del Comune di Milano e del Comune di Noto.