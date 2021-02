Una stagione quasi senza influenza in Lombardia (e in Italia)

Il temuto effetto di sovrapposizione tra covid e influenza, a oggi, non c'è stato: i numeri dell'Iss parlano di un'incidenza, in Lombardia e in Italia, molto più bassa degli altri anni. E' l'effetto combinato di lockdown, mascherine e vaccini. Che funziona molto meno con il covid

Il temuto effetto di sovrapposizione tra malati covid-19 e quelli d'influenza di tipo A-B-C, a oggi, non c'è stato. Nella settimana dall'1 al 7 febbraio 2021, in Lombardia (9 milioni e 981mila residenti), ci sono stati 398 casi di influenza su quasi 200mila assistiti dai medici di base. L'incidenza totale è di 2,04 casi per 1.000 assistiti. Gli ultra 65enni che hanno affrontato il più classico dei malanni invernali sono stati appena 44, secondo i numeri forniti dai dottori di medicina generale. Non solo. Nelle ultime 17 settimane di osservazione, in Lombardia, non si è mai superata un'incidenza di 3,16 casi per 1.000 assistiti. Marginalmente colpiti i bambini: 56 casi tra 0-4 anni, 67 tra 4-15 negli ultimi 7 giorni.

I numeri sono forniti dall'ultimo bollettino Influnet dell'Iss (Istituto superiore di sanità). E il grafico sottostante, riferito ai numeri nazionali, è ancora più impressionante. In comparazione, ci sono tutte le ultime stagioni influenzali, dal 2004/2005 a quest'anno, monitorate dal sistema di sorveglianza integrata dell'Iss. La linea rossa in grassetto rappresenta il 2020/2021. Com'è possibile notare, non c'è alcun picco e i casi rimangono molto bassi se paragonati a quelli degli scorsi anni.

Perchè l'influenza (finora) non ha colpito

Le motivazioni sono molteplici. Innanzitutto, i dispositivi di protezione individuale (le mascherine) e il distanziamento sociale hanno contribuito ad abbattere i contagi. Lo si era già visto dai dati provenienti dai Paesi dell'emisfero antiboreale. La campagna vaccinale, sebbene sia stata a tratti claudicante in Lombardia, ha portato una copertura superiore rispetto a quella degli anni passati in tutt'Italia. E i lockdown hanno drasticamente ridotto il numero di persone circolanti, per lavoro, svago o scuola, abbassando le possibilità di contrarre questa malattia infettiva su autobus, metro, treni o all'interno di locali e ristoranti. L'azione combinata vaccino-protezione si sta rivelando bastevole per fermare i ceppi dell'influenza stagionale, il cui indice R0 (erro con zero) è stimato tra 0,9 e 2,1. Ovvero: il numero di riproduzione di base che indica quante persone possono essere contagiate da un individuo infetto in una popolazione mai venuta a contatto con il nuovo patogeno.

Con il covid-19, purtroppo, è un'altra storia

Il Sars-Cov-2 gioca un'altra partita. Innanzitutto è un virus più contagioso: l'R0 è stimato essere tra 1,4 e 3,8, e si teme che le varianti emerse possano esserlo ancora di più. Il valore medio ha una forbice superiore a quella dell'influenza. Si avvicina infatti a quello della temibile Sars (Sindrome respiratoria acuta grave) del 2003 che ebbe un tasso di letalità del 9.3%. Ed è dunque più semplice essere contagiati. Le zone rosse, le chiusure mirate, riducono il numero di contagi, ma non li abbattono. La somministrazione dei vaccini approvati sta procedendo a rilento, in regione come nel resto d'Europa; sebbene abbiano efficacia altissima e dimostrata nell'eradicare ospedalizzazioni e decessi, non è ancora completamente noto se fermino anche la trasmissione del patogeno.