Gli ingressi in Area B non diminuiscono, ma le auto che entrano inquinano di meno

Diminuiscono i veicoli che entrano giornalmente a Milano (più precisamente in Area B) in deroga rispetto alle limitazioni. A giugno del 2023 sono stati il 7% del totale, secondo i dati forniti giovedì 5 ottobre dal Comune di Milano. "Una presenza più che dimezzata rispetto al 2022 quando rappresentavano circa il 15% del totale degli ingressi", si legge nella nota di Palazzo Marino. I dati sono stati forniti (alla stampa, quindi a tutti) dopo che, per settimane, il capogruppo di Europa Verde Carlo Monguzzi e il consigliere della Lista Sala Enrico Fedrighini si sono lamentati pubblicamente di averli chiesti, anche con richieste ufficiali, senza averli però ottenuti.

Cominciamo col dire che, in numero assoluto, non c'è una grande diminuzione di auto in ingresso: nel primo semestre del 2023, in media, si sono calcolati 646.145 transiti al giorno, cioè l'1,3% in meno rispetto al primo semestre del 2022. Cambia però la tipologia di vetture, a favore di quelle meno inquinanti.

Meno diesel, più elettriche

Come si suddivide infatti la 'torta' delle auto che entrano a Milano ogni giorno? È più piccola la 'fetta' dei diesel: dal 40% del totale (nel 2022) al 32% del totale. Si ingrandiscono invece le 'fette' delle auto elettriche (dal 9% del totale al 14% del totale) e a benzina (dal 41% del totale al 43% del totale). Muta, quindi, la flotta delle auto che entrano in città, a favore dei mezzi meno inquinanti, che (secondo la nota di Palazzo Marino) "non rispecchia una tendenza in atto in tutta Italia". Il che significa che "le politiche ambientali degli enti locali, come Area B, possono incidere sulla scelta di acquisto dell'auto".