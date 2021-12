Sono stati contingentati gli ingressi in Galleria Vittorio Emanuele

Ingressi contingentati in Galleria Vittorio Emanuele a Milano. La misura per evitare affollamenti è scattata nel pomeriggio di sabato 4 dicembre con un solo obiettivo: evitare affollamenti in quello che sostanzialmente è uno spazio chiuso. La polizia locale, come era già successo nell'inverno 2020, ha chiuso l'accesso da Piazza Duomo (che è diventata l'unica uscita); per entrare nel salotto buono due passi dalla cattedrale bisogna usare tutte le altre vie laterali che sono sempre sorvegliate dei ghisa..

Come dicevamo non si tratta di una misura già presa in precedenza. Già a dicembre scorso, in piena seconda ondata di covid, era stata fatta una scelta identica. Il comune e la prefettura, d'accordo, avevano deciso di istituire il numero chiuso per la Galleria fino al 6 gennaio, proprio per evitare eccessivi assembramenti nel salotto della città.

L'idea di contingentare gli accessi in galleria era maturata a fine novembre proprio nei giorni in era stato deciso di non fare il concerto di Capodanno. "Se dovessero chiederci di contingentare il numero di persone in Galleria sono disponibilissimo e pronto", aveva dichiarato il sindaco.