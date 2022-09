La ripresa della scuola dei più piccoli a Milano

Sono ripartite le attività educative per quasi 30mila bambini e bambine tra 0 e 6 anni che frequentano nidi, sezioni primavera e scuola dell’infanzia del Comune di Milano. Su tutto il territorio sono 138 le sedi comunali di nidi e 37 sezioni primavera, oltre 92 nidi accreditati, che riprenderanno le attività insieme alle 169 scuole dell’infanzia che ospitano 836 sezioni.

Con l’attività ordinaria riprendono anche i servizi di pre e post scuola che, con il termine dello stato di emergenza sanitaria, sono confermati e organizzati come negli anni precedenti alla pandemia. Si aggiunge una novità, che permette di rispondere all’esigenza espressa nel tempo da diverse famiglie: per gli iscritti al post scuola sarà prevista anche un’uscita intermedia a partire dalle 17.15. Sarà di nuovo possibile attivare il servizio di post scuola in corso d’anno, rivolgendosi direttamente alla propria responsabile di unità educativa, come fatto per le iscrizioni già richieste prima della pausa estiva.

Le graduatorie per i nidi

L’anno educativo dei più piccoli si apre con 7.920 posti assegnati per nidi e sezioni primavera. Con gli scorrimenti di graduatoria, la lista di attesa si è ridotta da 2.782 a 1.943 e rimangono ancora 504 posti liberi da assegnare. Anche quest'anno sarà superata quota 8mila fra iscritti nei nidi e nelle sezioni primavera. Nelle scuole dell’infanzia comunali sono 18.921 i posti già assegnati. La lista di attesa per le ultime assegnazioni è di 118 domande, sono quasi 1.500 i posti disponibili in cui proporre iscrizione.



Un ulteriore aggiornamento di graduatoria sarà nei prossimi giorni: i genitori avranno la possibilità di effettuare gli accetta/rinuncia e formalizzare il pagamento dell'iscrizione.

Super lavoro estivo degli uffici per perfezionare le assunzioni del nuovo personale educativo per nidi, sezioni primavera e scuole dell’infanzia. Oltre 50 assunzioni a tempo indeterminato per la scuola dell’infanzia, nidi e sezioni primavera e ne sono previste ancora una quarantina. Sono 260 le assunzioni a tempo determinato, 180 per infanzia e 80 per nido e sezioni primavera. Le prossime assunzioni avverranno a completamento del concorso, entro il mese di settembre. A queste si aggiungono fino ad 200 altre assunzioni per sostituzione con chiamata.